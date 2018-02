Tim Cook est « formel et respectueux » selon un nouveau test psychologique

Un test psychologique également utilisé par la NASA classe Tim Cook comme « Advisor », basé sur l’analyse linguistique de ses discours en public.

Selon le modèle de communication des processus, les Advisors sont des personnes qui utilisent des mots « formels, respectueux et basés sur des valeurs importantes » pour souligner leurs convictions personnelles. Ce sont des gens qui prennent leurs engagements au sérieux et qui sont « dévoués, attentifs et consciencieux ».

Les Advisors ne sont que l’un des six archétypes de personnalités envisagés dans le PCM. Les autres sont : Organizers, Connectors, Originals, Doers et Dreamers. Ces cinq personnalités ne représentent que 10% de la population. Parmi les exemples les plus célèbres des Organizers, citons le PDG de Tesla et Space X Elon Musk, et l’ancien président américain Barack Obama. Le PDG de Facebook Mark Zuckerberg est plutôt un Original. L’ex-PDG de Yahoo, Marissa Mayer, est un exemple de Connector, tandis que les plus célèbres Doers incluent l’ancien PDG Uber Travis Kalanick et l’actuel président américain Donald Trump.