iPhone X : Apple publie 4 nouveaux spots dédiés au mariage homosexuel

C’est sur chaÎne YouTube australienne qu’Apple a récemment publié quatre nouvelles publicités dédiées au mariage, et plus particulièrement au mariage homosexuel.

Apple fait en effet un clin d’œil à la nouvelle loi de décembre 2017 qui autorise le mariage homosexuel en Australie. Chacun des spots a été tourné avec l’iPhone X, une occasion de mettre une nouvelle fois en avant la caméra de l’appareil, sur la bande originale Never Tear Us Apart de Courtney Barnett, une auteure et interprète australienne.

Dans ces vidéos, Apple montre la première danse de chaque couple, comme il est de coutume lors d’un mariage.