Samsung présente ses nouveaux Galaxy S9 et Galaxy S9 Plus

Samsung a dévoilé hier ses nouveaux Galaxy S9 et Galaxy S9 Plus au MWC 2018 à Barcelone, deux terminaux avec lesquels la société sud-coréenne vient défier l’iPhone X.

Sur le plan esthétique, les deux terminaux sont très similaires aux modèles S8, et dotés d’écran Infinity avec des bords fins et une résolution Quad HD + Super AMOLED. En outre, les nouveaux smartphones Samsung prennent désormais en charge l’extension de mémoire jusqu’à 400 Go avec micro-SD.

Le nouveau Galaxy S9 (écran de 5,8 pouces) et le S9 Plus (écran de 6,2 pouces) disposent d’un capteur photo Super Speed ​​Dual Pixel avec une puissance de traitement et une mémoire dédiée, capable de combiner jusqu’à 12 images en une seule fois. Grâce à cette caméra, il est possible de faire des vidéos en Super ralenti à 960 fps. En passant, grâce à la détection automatique de mouvement, l’appareil photo détecte les mouvements et commence à enregistrer automatiquement. La nouvelle application dédiée à la caméra vous permet ensuite d’éditer des vidéos (même avec un fond sonore) et d’insérer des GIF animés.

 

L’autre point très intéressant est l’objectif double ouverture focale (F1.5 – F2.4), qui laisse entrer automatiquement plus de lumière lorsque l’environnement est sombre, et moins de lumière quand il est trop lumineux.

Comme prévu, Samsung s’inspire de l’Animoji de l’iPhone X et présente le nouveau « AR Emoji ». Il permet de créer un avatar avec des regards, des sons et des comportements très similaires à ceux des utilisateurs, en utilisant un algorithme d’apprentissage automatique qui analyse l’image 2D d’un utilisateur et cartographie plus de 100 traits faciaux pour créer un modèle 3D capable de reproduire les expressions. Les animations peuvent être exportées en vidéo ou au format AGIF, afin qu’elles puissent être partagées dans toutes les principales applications de messagerie.

Les nouveaux smartphones Samsung intègrent un Bixby amélioré, pour permettre à l’utilisateur de tirer pleinement parti de l’assistant virtuel. Par exemple, avec la détection et la reconnaissance d’objets en temps réel, l’assistant virtuel génère instantanément des informations directement en haut de l’image que la caméra encadre. Grâce à cette fonction, il est possible de traduire des langues étrangères et de convertir des devises en temps réel avec Live Translation, obtenir des informations sur les environs, acheter des produits vus dans le monde réel et surveiller les calories alimentaires. C’est une fonction très intéressante, pas présente pour le moment sur Siri.

Galaxy S9 et S9 Plus intègrent des haut-parleurs plus puissants conçus en collaboration avec AKG et avec le support de la technologie Dolby Atmos.

Galaxy S9 et S9 + sont les premiers smartphones à supporter l’application SmartThings, les transformant en hub pour la gestion des accessoires à la maison et au bureau. Avec DeX, vous pouvez également connecter votre smartphone à un écran plus grand. Il est même possible de transformer les Galaxy S9 et S9 + en un clavier ou en un pavé tactile.

Au sujet de la sécurité, Samsung a essayé d’améliorer la détection de l’iris et du visage avec Knox 3.1. Les deux appareils offrent différentes options d’authentification biométrique (iris, empreinte digitale et reconnaissance faciale), afin de choisir la meilleure méthode pour protéger l’appareil et les applications.

Les Galaxy S9 et S9 + seront disponibles à partir du 16 mars 2018 dans les coloris Midnight Black, Coral Blue et dans la nouvelle teinte Lilac Purple au prix conseillé de 859 € et 959 €. Les pré-commandes sont déjà ouvertes chez différents revendeurs :

Opérateurs :