Apple participera à la conférence Machine Vision en Israël

Apple sera présente à la conférence Israel Machine Vision qui se tiendra le mois prochain à Tel Aviv. La société sera le sponsor officiel de l’événement, mais l’intervention d’un important ingénieur d’Apple est également prévue.

Apple est répertorié comme « Silver sponsor » de l’événement. Cela signifie que l’entreprise a contribué à l’organisation de la conférence Israel Machine Vision, mais nous ne savons pas avec quel type d’investissement (équipement, argent…). D’autres sociétés comme General Motors, Qualcomm et Intel participeront également à l’événement.

Apple participera également avec un discours d’Eitan Hirsh, ingénieur en chef de l’équipe de développement. Hirsh donnera une conférence intitulée « Depth Sensing @ Apple: True Depth Camera », qui se concentrera sur l’utilisation de la caméra TrueDepth de l’iPhone X :

« Nous donnerons un aperçu du système TrueDepth de l’iPhone X, de sa conception et de ses capacités. Nous allons également décrire les niveaux des algorithmes utilisés dans certaines fonctionnalités activées et décrire comment ils peuvent être utilisés par les développeurs. »

La conférence Israel Machine Vision est une conférence axée sur tous les types d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle. Les sujets comprennent l’intelligence artificielle, l’apprentissage en profondeur, l’apprentissage automatique, le suivi des yeux, la robotique et bien plus encore.