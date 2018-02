Apple devra verser 13 milliards d’euros à l’Irlande et à la Commission européenne

Apple a maintenant une dette de 13 milliards d’euros avec l’Irlande, suite à l’enquête menée par la Commission européenne concernant les impôts impayés.

Niall Cody, président des Revenue Commissioners, affirme que le gouvernement discute d’un projet de loi spécifique pour Apple et que des calculs précis seront officialisés à la fin du mois d’avril. L’Irlande a été obligée par la Commission européenne d’effectuer ces calculs et de demander des taxes impayées à Apple au cours des dernières années. Au total, le chiffre s’élève à 13 milliards de dollars qui devront être payés par Apple en partie à l’Irlande et en partie à la Commission européenne.

À l’heure actuelle, les calculs ont été achevés pour 95% du total par rapport aux années fautives, de sorte que le chiffre final pourrait encore changer légèrement. Lorsque les calculs seront finalisés fin avril, Apple pourra faire appel et gagner encore du temps.