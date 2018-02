Microsoft Edge ajoute le support de 3D Touch

Microsoft a publié une mise à jour importante de son navigateur Edge pour iOS avancé qui intègre également la fonction de navigation continue pour les utilisateurs de Windows 10. Cela signifie que le contenu et les données sont synchronisés en arrière-plan et que vous pouvez trouver sur l’iPhone les onglets ouverts sur PC (et vice versa). L’application vous permet également de mieux organiser les différents contenus Web, de sorte que vous pouvez les trouver rapidement et facilement.

Microsoft Edge iOS synchronise toutes les données avec la version Windows 10 : favoris, mots de passe, historique, listes de lecture, ou encore les onglets ouverts. L’application intègre également un lecteur de code QR, qui peut être activé en cliquant sur le bouton approprié, et la recherche par commandes vocales.

La nouvelle mise à jour ajoute le support de Peek et Pop via 3D Touch, permettant aux utilisateurs d’accéder rapidement à certaines fonctionnalités de l’application, directement à partir de l’icône.

Voici les nouveautés de cette version 41.10 :

“Peek et pop” avec 3D touch

Rechercher dans la page (disponible dans le menu “…”)

Configurer l’application Outlook pour ouvrir les liens dans Edge (vous trouverez cette option dans les Paramètres d’Outlook)

Ouvrir des liens dans Edge à partir d’autres applications via le menu de partage

Personnaliser une région de contenu pour les actualités sur la page Nouvel onglet (dans Paramètres -> Nouvel onglet)

Ouvrir un nouvel onglet en arrière-plan lorsque vous appuyez longtemps sur un lien

Temps de démarrage réduit pour l’application

› Télécharger Microsoft Edge gratuitement sur l’App Store