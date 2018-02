États-Unis : le HomePod représente 3% du marché des enceintes intelligentes

Bien que le HomePod ne soit disponible que depuis deux semaines, il représente déjà 3% de l’ensemble du marché des enceintes intelligentes aux États-Unis.

Les données ont été publiées par Loup Ventures et montrent que la réception initiale du HomePod a été très positive. Aux États-Unis, 31% des répondants ont déclaré avoir un haut-parleur intelligent. La première place, on trouve l’Amazon Echo avec 55%, suivi par Google Home avec 23% et les appareils Microsoft Cortana avec 15%. L’adoption du HomePod est de 3%, un pourcentage important étant donné que le haut-parleur Apple est disponible depuis moins de deux semaines.

En termes de satisfaction, 89% des répondants se sont déclarés satisfaits (59%) ou très satisfaits (30%) de leur appareil.

L’enquête montre clairement que la principale utilisation de ces enceintes intelligentes est celle d’écouter de la musique, suivie de 30% de l’utilisation de « questions générales » pour divers assistants virtuels, ou encore utilisée pour recevoir des nouvelles pour 10% des sondés.