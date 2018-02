Nouveaux jeux iOS : Alto’s Odyssey, Bouncy Smash, The Best Ninja et plus

En ce jeudi 22 février, les développeurs et les éditeurs ont répondu à l’appel en sortant de nouveaux jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Alto’s Odyssey, Bouncy Smash, The Best Ninja et plus.

Bouncy Smash

Bouncy Smash : Gratuit

Rebondis et écrase dans les niveaux colorés et lumineux de Bouncy Smash ! Un gameplay exigeant et des environnements somptueux t’attendent dans ce jeu de plateforme arcade moderne. Rebondis avec précision pour détruire des vagues d’ennemis, ou déchaîne tes pouvoirs pour tous les vaincre d’un seul coup. Choisis le mode arcade pour t’amuser à l’infini, ou relève les défis du jour et hebdomadaires pour gagner des récompenses. Rebondis et écrase tout sur ton passage pour gagner dans ce jeu addictif à tendance rogue

Alto’s Odyssey

Alto’s Odyssey : 5,49€

Juste au-delà de l’horizon se trouve un désert majestueux, immense et inexploré. Rejoignez Alto et ses amis et partez pour un voyage sans fin à la découverte de ses secrets. Envolez-vous au-dessus des dunes balayées par le vent, traversez des canyons palpitants et explorez des cités temple longtemps cachées dans un endroit fantastique. En chemin, vous sillonnerez des vignes, rebondirez au sommet de montgolfières, escaladerez des parois rocheuses imposantes et échapperez à des lémuriens espiègles – tout en découvrant les nombreux mystères du désert.

Rogue Hearts

Rogue Hearts : 1,09€

Bienvenue dans cette réinterprétation moderne d’un crawler de donjon ! Vous aurez besoin d’une stratégie avec auto-jugement et de contrôle, une nécessité dans SRPG et les jeux tactiques.

Dissembler

Dissembler : 3,49€

Dissembler est un jeu subtil où le joueur doit résoudre des puzzles en déplaçant une brique de couleur à chaque tour. Déplacez des briques pour former des blocs de couleur unis : le but est de faire disparaître toutes les briques pour ne laisser qu’un écran vierge. Le jeu propose plusieurs niveaux de difficulté, des puzzles faciles aux plus complexes qui nécessiteront de la réflexion et de l’organisation pour progresser.

The Best Ninja

The Best Ninja : Gratuit

C’est la nuit au Japon, la pleine lune. Un nouveau ninja doit escalader la tour de ninja aussi haut que possible, tout en évitant les coups de marteau des ninjas.

Maguss

Maguss : Gratuit

Maguss est un MMORPG magique basé sur la localisation, situé dans l’environnement le plus incroyable jamais créé – la Terre elle-même. Créez votre propre personnage personnalisé et embarquez pour un voyage inoubliable. Libérez de puissants sorts en dessinant des glyphes simples et affrontez des créatures magiques et d’autres joueurs dans un combat stratégique, rempli d’action et semi-tourné. Gagnez de l’expérience, améliorez et débloquez plus de sorts, de meilleurs équipements et d’autres avantages. Marchez pour rencontrer des créatures et collecter des ingrédients, apprenez des sorts, préparez des potions, trouvez des coffres et combattez d’autres joueurs pour gagner le respect et la gloire.

Up a Cave

Up a Cave : Gratuit

Up a Cave est un jeu de plateforme physique où vous vous précipitez hors d’une grotte tout en collectant de l’or et des diamants pour booster les statistiques du cube. Si vous trouvez un niveau trop difficile ou même impossible, vous pouvez toujours mettre à niveau votre cube pour rendre les choses plus faciles.