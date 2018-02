Fire Emblem Heroes a généré 200 millions de dollars de plus que Super Mario Run

Les données publiées par Sensor Tower confirment que la stratégie utilisée par Nintendo pour la vente du jeu Fire Emblem Heroes a engendré de bien meilleurs résultats que Super Mario Run.

Plus précisément, le jeu Fire Emblem Heroes a généré plus de 200 millions de dollars de plus que Super Mario Run, grâce à une approche différente dans le type de vente. Au cours de la première année de publication sur l’App Store, Fire Emblem Heroes a produit 295 millions de dollars, contre 56 millions de dollars pour Super Mario Run au cours des 12 premiers mois. Avec Fire Embler, Nintendo a adopté la stratégie d’achat in-app pour améliorer les personnages. Les dépenses moyennes sont de 60 $ par utilisateur. Ce sont d’excellents résultats qui pourraient convaincre Nintendo d’investir de plus en plus dans les jeux mobiles.

D’autre part, Super Mario Run adopte une approche différente, l’utilisateur peut jouer les premiers niveaux gratuitement, et ensuite payer 9,99 € pour terminer le jeu. Cette stratégie a payé beaucoup moins en termes de bénéfices. Entre autres choses, Super Mario Run a été téléchargé 1 milliard de fois dans les magasins, avec des chiffres significativement plus élevés par rapport à Fire Emblem. En résumé, le modèle gratuit ne semble pas être le meilleur.

Concernant les autres titres, les jeux qui continuent de gagner plus sur les deux magasins sont Pokémon Go (1,1 milliard de dollars) et Clash Royale (967 millions de dollars).