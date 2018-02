Orange Cash devient plus contraignant (frais de gestion en hausse)

Tout ce qui est gratuit ne peut durer qu’un temps ! Preuve en est aujourd’hui avec les nouvelles conditions imposées aux clients Orange Cash.

À compter de maintenant, le service devient plus contraignant avec des plafonds revus à la baisse et des frais de gestion de compte en hausse.

Tout d’abord, Orange Cash voit son plafond de rechargement mensuel passer de 500€ à 250€, tandis que le plafond d’achat passe de 300€ à 250€.

Puis vient la douloureuse concernant les frais de gestion de compte. Un client se verra débité de 1€ dès lors qu’il ne fait aucun paiement ou rechargement durant un mois. Puis comptez 0,79€ lorsque vous souhaitez recharger votre compte Orange Cash.

Face à de tels changements, nombreux sont ceux qui vont vouloir résilier. Pour cela, vous pouvez appeler le 09 69 36 39 60 ou contacter le service par email à support.orangecash@wirecard.com. C’est également possible par courrier : Service, Client Orange Cash, Postfach 31 05 44, 04163 Leipzig, Allemagne.

Notez qu’il y a aura des frais applicables dans le cas de la restitution de fonds :

– 5€ si vous êtes client depuis moins de 1 an ;

– Gratuits si vous êtes client depuis plus de 1 an et moins 2 ans ;

– 10€ si vous êtes client depuis plus de 2 ans.