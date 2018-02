Apple publie trois nouveaux tutoriels vidéo dédiés à la caméra de l’iPhone

Apple a publié trois nouveaux tutoriels vidéo qui expliquent comment tirer le meilleur parti de l’appareil photo de l’iPhone pour prendre de meilleures photos.

Les trois vidéos font partie de la collection de tutoriels « How To » inaugurée par Apple sur sa chaîne YouTube dédiée au support des utilisateurs. Chacune des vidéos dure un peu plus de 30 secondes et expliquent en détail comment gérer au mieux les enregistrements slo-mo, comment tirer parti des grilles légères et comment faire des photos en noir et blanc.