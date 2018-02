Quand un chat prend des AirPods pour une souris !

Voici l’histoire de mon chat Léo qui s’en est littéralement pris à mes AirPods. Adorable mais très joueur, Léo a découvert que les AirPods pouvaient être fun…et pas seulement pour les humains.

Bien qu’il ne manque pas de jouets, Léo a jeté son dévolu sur l’un des AirPods lequel était pourtant bien rangé dans le boîtier de charge. Très débrouillard, il a réussi à ouvrir le boîtier avant de s’emparer du AirPod pour ensuite le mâchouiller…tellement, qu’il a fini par le dépecer comme il l’aurait fait avec une souris.

Il est inutile de vous dire que cet AirPod n’est aujourd’hui plus en état de fonctionner. De fait, j’ai dû racheter des AirPods tout neuf ce matin chez Darty au prix de 179€. Bien sûr, j’aurai pu faire remplacer le AirPod pour 79€ chez Apple, mais je me suis dis que pour 100€ de plus, je repartais pour une garantie d’un an, que j’avais un boîtier de charge supplémentaire et un AirPod droit de secours (sachant que c’est le gauche qui a subi les dommages causés par Léo).

À la question de savoir si Léo est coupable ou non coupable, je pense que vous connaissez déjà la réponse. Devant un tribunal des chats, je pense que Léo aurait pris plusieurs années de cage avec sursis, ou peut-être ferme, mais une chose est certaine, sa ration de croquettes aurait été revue à la baisse.

Au passage, vous noterez que Léo ne semble pas plus inquiet que ça sur la première photo. Endormi, il rêve déjà à sa prochaine mission, celle de faire subir le même massacre à l’autre AirPod…