Apple améliore les délais de livraison de l’Apple TV 4K

Apple a enfin fait le nécessaire pour livrer rapidement sa nouvelle Apple TV 4K sortie en septembre dernier. Jusqu’ici il fallait patienter entre 4 et 5 semaines pour recevoir le boîtier, désormais, le délai passe à une expédition immédiate avec une livraison sous 24/48h.

Cette bonne nouvelle vaut aussi bien pour le modèle de 32 Go que pour la version de 64Go de stockage. Vous pouvez donc commander en toute tranquillité votre nouveau boîtier TV. En terme de prix, vous avez le choix entre 199€ (32Go) ou 219€ (64Go), mais pour 20€ de plus autant doubler la capacité de stockage afin de ne pas être à court – surtout si vous téléchargez autant d’applications sur l’Apple TV 4K que sur votre iPhone/iPad. Notez d’ailleurs que de nombreuses applications iOS sont compatibles avec tvOS, sans qu’il y est à faire un second achat.

Si vous préférez commander votre Apple Tv ailleurs que sur l’Apple Store en ligne, sachez que plusieurs revendeurs l’ont également en stock. Vous pouvez même opter pour un paiement en plusieurs fois si nécessaire.

