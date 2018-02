Apple continue de se développer en Corée du Sud

Apple a atteint sa part la plus élevée sur le marché des smartphones en Corée du Sud, le fief de Samsung, avec une croissance de 3,3% sur un an.

Au quatrième trimestre 2017, Apple a atteint 28,3% de l’ensemble du marché des smartphones en Corée du Sud, soit + 3,3% par rapport à la même période de l’année dernière. Samsung représente 55% du marché, mais la firme sud-coréenne perd 9% par rapport à la même période il y a un an.

Apple n’avait jamais atteint ces résultats, mais on note également l’excellente performance de LG qui, en un an, passe de 8,3% à 15,7%. Le géant californien renforce également sa présence dans le pays avec l’ouverture d’un Apple Store et des investissements publicitaires plus importants, ce qui lui a permis d’enregistrer de meilleures ventes grâce à l’iPhone 8 et l’iPhone X.