Nuance met fin à son clavier Swype pour iOS

Mauvaises nouvelles pour tous les fans de Swype, l’un des claviers les plus populaires pour iOS et Android. Nuance, la société qui a acquis l’application il y a sept ans, a décidé d’arrêter le développement et le support de ce clavier.

Nuance a décidé d’arrêter le développement et le support de Swype parce qu’elle souhaite désormais se concentrer sur de nouvelles solutions d’IA pour les entreprises, abandonnant complètement le marché de la consommation. L’application ne sera plus mise à jour et aucun support ne sera fourni aux utilisateurs qui l’ont déjà acheté.

Swype est actuellement encore disponible sur certains App Stores et sera probablement supprimé dans les prochains jours.

Rappelons que Swype était considéré comme l’un des claviers alternatifs les plus complets et les plus rapides pour iOS et Android. L’application comprenait différentes conceptions permettant de choisir entre entrer des mots normalement ou en utilisant la technologie appelée « Swype ». L’une de ses caractéristiques les plus intéressantes était la possibilité d’apprendre ce que nous tapions. En effet, l’application était en mesure de créer un vrai vocabulaire au fil du temps, que nous pouvions modifier à tout moment en ajoutant ou supprimant certains mots.