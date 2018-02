L’Ohio State University travaille avec Apple pour créer une nouvelle application

L’Ohio State University collabore avec Apple pour créer une nouvelle application dessinée aux étudiants s’inscrivant pour la première fois à l’université.

Le but de cette application est de faciliter le déménagement au collège pour les nouveaux étudiants. À l’intérieur, toutes les informations de l’université seront disponibles, avec des indications spécifiques sur les différents services disponibles.

Pour construire cette application, quatre développeurs de l’Ohio State University ont travaillé en étroite collaboration avec Apple pour obtenir des suggestions et des orientations spécifiques.

L’application devrait être prête pour l’automne prochain, lorsque la nouvelle année académique débutera. L’un des développeurs a expliqué que l’objectif de l’application est d’aider à intégrer de nouveaux étudiants sur leur campus et de rendre le collège un peu plus petit et moins oppressif.

L’application « My OSU » sera préchargée sur les iPad fournis aux étudiants de première année. Comme annoncé par l’université l’année dernière, tous les étudiants qui commencent leurs études à l’automne 2018 se verront attribuer un iPad Pro avec un Apple Pencil et un Smart Keyboard.