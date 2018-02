Apple change officiellement d’adresse, au revoir One Infinite Loop !

L’Apple Park est désormais opérationnel et la société a donc décidé de changer officiellement d’adresse pour le One Apple Park Way…après 25 ans de l’emblématique One Infinite Loop.

L’adresse officielle d’Apple est donc « One Apple Park Way – Cupertino, Californie ». Le changement intervient quelques semaines après l’arrivée du permis d’occupation officiel pour plusieurs sections du bâtiment principal du nouveau campus.

Voici la nouvelle page officielle d’Apple :

Même les e-mails officiels d’Apple ont été mis à jour avec la nouvelle adresse. C’est un changement important pour l’entreprise, car après 25 ans, elle change officiellement de siège social et déménage à l’Apple Park, un projet initialement monté par Steve Jobs.

Le campus d’Apple Park, qui a coûté plus de 5 milliards de dollars, accueillera 12 000 employés au moment où il battra son plein. Sur le campus, il y a aussi un centre d’accueil et un auditorium, le Steve Jobs Theatre, dédié aux événements publics et aux réunions. On y trouve également de grands espaces verts, avec des plantations et des arbres qui reflètent la nature présente dans la Silicon Valley avant le boom des années 80.