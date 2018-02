Sony tease la nouvelle conception incurvée de ses futurs smartphones

Sony devrait lancer un tout nouveau téléphone dans à peine une semaine et la société a maintenant fait savoir que l’appareil serait livré avec un nouveau design.

Alors que Sony est l’un des fabricants de téléphones Android les plus prolifiques – avec un nouveau smartphone haut de gamme tous les six mois ou plus – sa conception est restée relativement inchangée. Les lignes rectangulaires et la conception de blocs de ses dispositifs sont en fait une chose qui rend un téléphone Sony facile à reconnaître parmi tous les autres.

Ce nouveau téléphone – susceptible d’être appelé le Xperia XZ2 – semble avoir un dos incurvé, une fonction ergonomique importante qui permet au téléphone de mieux tenir dans votre main vous permettant d’aller plus loin avec votre doigt.

Avec la plupart des smartphones arborant aujourd’hui un écran 2:1 plus grand et plus étroit, nous nous attendons à ce que le XZ2 puisse également adopter le nouveau format de design. Vous pouvez trouver le teaser juste en dessous, en attendant l’annonce officielle qui aura lieu durant le Mobile World Congress de Barcelone.