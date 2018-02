A Total War Saga: Thrones of Britannia débarquera fin avril sur macOS [Video]

Feral annonce la sortie prochaine de son nouveau jeu A Total War Saga: Thrones of Britannia, lequel fera ses premiers pas sur macOS dès la fin avril.

Thrones of Britannia se déroule dans les îles britanniques en 878 après J.-C., alors que les Anglo-Saxons, les clans gaéliques et les colons vikings luttent pour la suprématie. Les joueurs commanderont une des dix factions, chacune avec un récit de ramification unique, et prendront des décisions qui remodèlent l’histoire de façon inattendue et excitante.

 

Combinant d’énormes batailles en temps réel avec une stratégie de tour par tour captivante, Thrones of Britannia met au défi les joueurs de construire et de défendre un royaume. Les joueurs forgeront des alliances, géreront des colonies, élèveront des armées et entreprendront une campagne de conquête depuis les hautes terres enneigées de l’Écosse gaélique jusqu’aux champs verdoyants du Kent anglo-saxon.

Pour l’heure, Feral n’a pas donné de date précise pour la version Mac, indiquant seulement qu’il sera publié peu après la version Windows le 19 avril.

La série Total War, qui se vend à plusieurs millions d’exemplaires, a été l’un des jeux PC les plus populaires de tous les temps. Créée à l’origine par Creative Assembly, la série a remporté de nombreux prix pour sa combinaison de qualité de jeu et de précision historique.