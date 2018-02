Subaru offre l’option CarPlay sur toutes ses nouvelles voitures

Subary a décidé d’offrir l’option CarPlay sur tous ses nouveaux véhicules, y compris l’Ascent 2019 SUV. Subaru se révèle être l’un des constructeurs de voitures les plus attentifs aux nouveautés proposées par Apple, puisque dès 2017 CarPlay a été proposé en option sur différents modèles.

Les clients bénéficieront d’un système multimédia Subaru Starlink de 8 pouces pour une expérience CarPlay encore plus grande. La Touring dispose du niveau de finition le plus élevé avec des haut-parleurs Harman Kardon, une prise de 120 volts, 8 ports USB et plus encore.

L’Ascent 2019 se décline en quatre niveaux de finition à partir de 31 995 $ avec CarPlay et Android Auto en standard dans le système multimédia Subaru Starlink de 6,5 pouces. Le SUV dispose également de quatre ports USB et 19 porte-gobelets. Subaru a ouvert les pré-commandes pour son Ascent 2019.