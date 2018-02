L’Apple Watch sauve la vie d’une femme après un accident de voiture

L’Apple Watch est de nouveau le protagoniste d’une histoire avec une fin heureuse, étant donné que l’appareil a sauvé la vie d’une femme et sa fille de 9 mois.

L’histoire a été racontée par Kacie Anderson elle-même, qui a eu une expérience malheureuse il y a quelques semaines : L’Apple Watch a aidé la femme à sauver sa vie et celle de sa fille de 9 mois après un accident de voiture causé par un conducteur en état d’ébriété.

Anderson a utilisé la fonction SOS de son Apple Watch pour appeler le 911, car elle ne pouvait pas atteindre son iPhone qui était trop loin après l’accident :

« Quand l’impact s’est produit, tout dans la voiture a été jeté d’un côté à l’autre. Je me suis cogné la tête sur le volant, puis sur l’appui-tête, sur le volant et enfin sur la vitre. Pendant environ une minute je n’étais pas consciente et immédiatement j’ai vu tout noir. J’essayais de trouver mon iPhone pour demander de l’aide, mais je ne l’ai pas trouvé, alors j’ai utilisé la fonction SOS de l’Apple Watch. »

La femme raconte utiliser l’Apple Watch depuis deux ans principalement pour surveiller ses activités sportives, mais jusqu’à présent elle n’avait jamais eu besoin d’utiliser la fonction SOS. Heureusement, en exploitant cette option, la femme a pu rapidement appeler à l’aide. Ses blessures étaient très graves et un retard dans l’arrivée du sauvetage aurait pu avoir de graves conséquences. La femme a en effet subi quelques fractures et une sérieuse commotion cérébrale. Heureusement, la fille s’est sortie qu’avec quelques bleus.

« J’ai eu de la chance d’avoir l’Apple Watch », a conclu la femme. « Sans cet appareil, je n’aurai pas été en mesure de demander de l’aide immédiatement. »

Aux États-Unis, la fonction SOS appelle non seulement de l’aide, mais indique également la position exacte de ceux qui demandent une assistance. Voilà une histoire qui se termine bien pour cette femme et son enfant.