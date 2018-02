Nintendo révolutionne Animal Crossing sur iPhone

Sur l’App Store, Animal Crossing: Pocket Camp a reçu une mise à jour importante du jeu, qui modifie en partie les modes de jeu.

Animal Crossing Pocket Camp comprend la plupart des caractéristiques de la série, avec des nouvelles très intéressantes: le joueur doit gérer son propre camping et sera responsable de tout ce qui se passe pendant la journée. Tout peut être personnalisé, y compris les personnages. Le joueur se verra alors obligé d’embellir le camping, de le rendre amusant et de proposer de nombreuses activités aux clients. Seuls les plus beaux campings recevront l’appréciation des autres animaux…

Comme pour tous les titres Animal Crossing, l’atmosphère est très relaxante et le joueur peut gérer son camping en toute sécurité, en essayant de satisfaire les différents clients. Vous devrez choisir le mobilier, la tente ou les zones de loisirs que vous préférez, les placer sur votre terrain de camping et inviter des personnages pour les divertir autant que possible. Grâce aux fonctions en ligne, il est également possible de visiter des campings d’amis ou d’explorer d’autres lieux pour rencontrer et inviter de nouveaux personnages.

La dernière mise à jour apporte des changements assez drastiques au titre de Nintendo. La société japonaise a accepté la critique des utilisateurs et a ajouté de nouveaux modes et de nouvelles fonctionnalités dans le jeu.

Par exemple, il est maintenant possible d’habiller les personnages avec de nouveaux vêtements de collection pour atteindre un certain niveau d’amitié. Chaque animal a ses propres préférences et il ne sera pas possible de forcer des amis à porter de vieux vêtements.

Un nouveau mini-jeu de machine à sous a également été introduit, qui permet de collecter des points pour accéder à des vêtements spéciaux, de nouveaux meubles et plus encore.

De plus, vous pouvez désormais demander de l’aide jusqu’à 10 amis à la fois pour le niveau dans la carrière Shovelstrike. Et pendant les jeux, vous pouvez trouver des objets par surprise en faisant exploser les ballons dispersés dans la carte du jeu (c’est un retour à l’ancienne dynamique du premier Animal Crossing).

Télécharger Animal Crossing: Pocket Camp gratuitement sur l’App Store