Google Maps passe en version 4.45 et apporte plus de personnalisation

Google Maps, l’une des applications les plus utilisées et téléchargées sur iPhone, est mise à jour avec différentes nouveautés pour les utilisateurs d’iOS.

Dans cette nouvelle mouture de Google Maps, l’utilisateur peut personnaliser les icônes de la maison et du travail en choisissant différents autocollants tels qu’une cabane dans les arbres, un château, un sous-marin jaune et bien plus encore.

La barre de menu en bas a également été mise à jour. Elle intègre désormais de nouvelles fonctionnalités pour un accès rapide à l’information sur la conduite, les déplacements et la circulation. En sélectionnant ces éléments, l’utilisateur pourra accéder aux infos météo et aux conseils sur les meilleurs clubs ou restaurants à proximité ou durant le trajet. Elle propose également de nouveaux boutons de recherche rapide pour les guichets automatiques, les pharmacies, les bars, les stations-service et les épiceries.

› Télécharger Google Maps gratuitement sur l’App Store