À partir d’avril, seules les applications compatibles avec l’iPhone X seront acceptées

Apple a prévenu les développeurs qu’à compter du mois d’avril toutes les nouvelles applications proposées pour l’App Store devront obligatoirement est conçues avec le SDK iOS 11 et supporter l’écran de l’iPhone X.

Cela inclut inclut la résolution de l’affichage, l’optimisation du Super Retina, et l’encoche. Les développeurs seront également tenus d’insérer des captures d’écran de l’iPhone X, qui peuvent être faites en utilisant le simulateur Xcode.

Voici le message d’Apple adressé par mail aux développeurs :

« iOS 11 has brought innovative features and the redesigned App Store to hundreds of millions of customers around the world. Your apps can deliver more intelligent, unified, and immersive experiences with Core ML, ARKit, new camera APIs, new SiriKit domains, Apple Music integration, drag and drop for iPad, and more.

Starting April 2018, all new iOS apps submitted to the App Store must be built with the iOS 11 SDK, included in Xcode 9 or later. All new apps for iPhone, including universal apps, must support the Super Retina display of iPhone X. »

Ces changements seront applicables à partir du 1er avril. Ils ne concernent que les nouvelles applications, et non pas la mise à jour des apps déjà disponibles sur l’App Store