Shazam a changé son look dans sa dernière mise à jour

Après l’acquisition par Apple, une mise à jour importante pour Shazam est maintenant disponible sur l’App Store. Dans cette version 11.7.0 dès lors que Shazam identifie le nom de la chanson, une toute nouvelle page apparaîtra avec une nouvelle interface.

L’application montrera une simple photo de l’artiste qu’il suffit de toucher pour en savoir plus sur la chanson. Le menu a également reçu quelques modifications au niveau des paroles, des vidéos et de l’actualité de l’artiste en appuyant simplement sur l’élément qui vous intéresse. Désormais, Shazam se dote de liens rapides qui permettent d’écouter, d’acheter ou d’ouvrir le titre dans votre service de streaming préféré.

Et si vous utilisez Spotify et / ou Apple Music, vous avez maintenant les boutons « Ouvrir » ou « Ajouter à » pour vos playlists. Shazam devient plus pratique avec ces nouvelles fonctionnalités et l’interface profite d’un meilleur look.

› Télécharger Shazam gratuitement sur l’App Store.