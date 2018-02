Nouveaux jeux iOS : Death Squared, Evil Cogs, Florence et plus

En ce jeudi 15 février, les développeurs et les éditeurs ont répondu à l’appel en sortant de nouveaux jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Death Squared, Evil Cogs, Florence et plus.

Death Squared (RORORORO)

Death Squared (RORORORO) : 7,99€

Le premier jeu console de SMG studio est maintenant disponible sur votre téléphone. Plus de 80 niveaux avec la voix de Ricepirate. Le “Vault” proposera des niveaux durs pour les joueurs les plus téméraires. Plein de chapeaux à collectionner ! Qui n’aime pas les chapeaux ? Des explosions de robots. Compatible avec la plupart des manettes bluetooth

Bolt Riley: A Reggae Adventure

Bolt Riley: A Reggae Adventure : 4,49€

Devenez une légende reggae jamaïcaine dans un jeu d’aventure co-conçu par Corey et Lori Cole (Créateurs de la série Quest for Glory). Bolt Riley est un classique jeu d’aventure 2D point & click où vous incarnez Bolt Riley, un pauvre garçon de Trenchtown, en Jamaïque, sur son chemin vers la célébrité.

Evil Cogs

Evil Cogs : 2,29€

Votre imagination prend vie. Explorez un monde étrange, mystique et fantastique. Imprégnez-vous de l’atmosphère de cette sombre histoire. Un petit rayon de lumière a besoin de votre aide. Devenez alors la lumière et luttez contre les ténèbres. Votre voyage sera difficile, mais n’ayez pas peur. Tant que votre lumière brillera, vous y arriverez !

Florence

Florence : 3,49€

Florence est un récit interactif créé par le responsable conception à succès de Monument Valley, la chronique des péripéties sentimentales d’une jeune femme face au premier amour. Florence Yeoh se trouve dans une impasse. Sa vie n’est qu’une interminable routine… travailler, dormir et passer bien trop de temps sur les réseaux sociaux. Jusqu’au jour où elle rencontre Krish, un violoncelliste qui va changer sa vision du monde.

Hostage Negotiator

Hostage Negotiator : 4,49€

Dans ce jeu, vous jouez le rôle d’un agent d’application de la loi responsable de la négociation de la libération d’otages prise par un personnage peu scrupuleux désireux de voir ses demandes satisfaites.

Flippy

Flippy : Gratuit

Courez vite pour rattraper les autres coureurs en évitant les piques sur le chemin ! Effectuez des missions pour débloquer de nouveaux coureurs.

Purrfect Date

Purrfect Date : 5,49€

Découvrez dans ‘Purrfect Date’ – une nouvelle génération de simulations de rencontres, et la dernière version ‘acclamée par la critique’ des studios Bossa, récompensés par le BAFTA, les cerveaux derrière ‘I’m Bread’ et ‘Surgeon Simulator’. Situé sur l’île du chat apparemment idyllique (pensez aux palmiers, aux noix de coco, et aux cabanes à cocktail en bord de mer), vous, étranger à ces rivages, devez créer des rencontres entre félins pour tenter de percer les secrets mystérieux de l’île.

Rocket Soccer Derby

Rocket Soccer Derby : Gratuit

Dans ce jeu de sport de course futuriste, les joueurs équipés de véhicules boostés à la derby de démolition doivent marquer des buts avec le ballon de foot.