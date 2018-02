🔥 MacDeal : iMac 21,5″ occasion – core i5 2,5 GHz, 4 Go, 500 Go, 6750M à 549€

MacWay propose aujourd’hui une bien belle occasion sur l’iMac 21,5″ (mi-2011) doté d’une i5 cadencé à 2,5GHz, 4Go de RAM, 500Go de stockage, et d’un processeur graphique AMD Radeon HD 6750M avec 512 Mo de mémoire GDDR5. Normalement vendu au prix de 699€, le site le propose a seulement 549€.

Bien que la machine commence à dater, elle n’en reste pas moins performante, et suffisante pour la plupart des tâches de bureau. Ce MacDeal est l’occasion de vous offrir enfin un iMac pas cher ! Notez que le clavier et la souris sont également fournis dans ce pack. MacWay offre par ailleurs une garantie de 3 mois pièces et main d’oeuvre retour atelier.

› Accéder à l’offre