Le coût de production du HomePod s’élèvera à 216$

Si Apple aime réaliser de belles marges avec la vente de ses produits, le HomePod ne lui permettrait pas d’atteindre les meilleurs bénéfices. D’après TechInsights et IHS Markit, le montant total des composants du haut-parleur reviendrait à 216$.

Quand on sait que le géant californien vend son enceinte intelligente à 349$, cela ne lui laisse qu’une marge de 38%, bien moins que celle réalisée avec l’iPhone X (64%) et l’iPhone 8 (56%). Du côté de chez Google, les enceintes Google Home permettrait à Google de faire une marge de 66%, et de 56% dans le cas d’Amazon avec ses Echo.

Les prix des composants sont détailles comme suit : 58$ pour le système audio (micros, tweeters, caisson de basse) et l’alimentation, 60$ pour le partie d’éclairage de Siri, 25,50$ pour le processeur A8, 25$ pour le châssis, ainsi que 17,50$ pour ce qui est de la production, des tests et du packaging.

Au final, il ne reste que 133$ à Apple, ce qui pour TechInsights représente un réel risque pour la firme qui tente plus ou moins de s’aligner sur les tarifs de la concurrence. Reste à voir si le HomePod et son prix seront suffisamment convaincant aux yeux des clients.