Espionnage : le FBI, la CIA et la NSA déconseillent l’achat de smartphones Huawei

Après le rejet d’AT&T et de Verizon, Huawei doit maintenant faire face à un autre problème aux États-Unis : certaines agences gouvernementales ont déconseillé aux utilisateurs américains d’acheter des smartphones à l’entreprise.

Les dirigeants du FBI, de la CIA et de la NSA ont déclaré qu’ils ne recommanderaient pas Huawei aux Américains : « Nous sommes profondément préoccupés par les risques de permettre à toute entreprise ou entité qui est redevable à des gouvernements étrangers … d’obtenir des positions de pouvoir au sein de nos réseaux de télécommunications. » En outre, le gouvernement américain bloque tout type de contrat gouvernemental avec Huawei, conseillant également aux transporteurs privés et aux fournisseurs de services Internet de ne pas utiliser les équipements de télécommunications de l’entreprise.

Le FBI, la CIA et la NSA ont également conseillé aux citoyens américains de ne pas acheter de téléphones Huawei, car ils « intègrent des fonctions qui peuvent modifier ou voler des informations privées et mettre en place un véritable espionnage non détectable par l’utilisateur. » Tout cela serait lié à la relation étroite entre Huawei et le gouvernement chinois.

Huawei s’est évidemment défendu de ces accusations, disant que le gouvernement américain faisait tout pour entraver la diffusion de ses technologies dans le pays.