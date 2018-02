iPhone 2018 : la taille de l’encoche pourrait être réduite

Les analystes de Barlclays confirment qu’Apple sortira trois iPhones d’ici la fin de l’année, tous équipés de caméras TrueDepth de deuxième génération.

Barclays croit que le nouveau système TrueDepth évoluera légèrement, avec une qualité supérieure et une plus grande rapidité dans la reconnaissance du visage de l’utilisateur. Selon leurs informations, Apple pourrait opter pour une encoche plus fine, grâce à un appareil photo TrueDepth plus petit. Auparavant, d’autres analystes avaient affirmé que la nouvelle taille plus petite n’arriverait qu’en 2019.

Concerne les trois prochains modèles d’iPhone, deux seront équipés d’un écran OLED, l’un de 5,8 pouces et l’autre de 6,5 pouces, tandis qu’un autre iPhone aura quant lui droit à un écran LCD de 6,1 “. Au niveau du design, les informations sont encore assez minces, mais les deux iPhone OLED devraient normalement être dans la même veine que l’iPhone X.

Apple travaillerait également sur un système TrueDepth pouvant être utilisé dans la caméra arrière. En revanche, cette nouveauté n’est pas attendue avant au moins 2019. Le système de caméra TrueDepth arrière ouvrirait à l’iPhone la voie à des fonctionnalités plus avancées que jamais en termes de réalité augmentée.