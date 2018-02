Apple publie une nouvelle page Web dédiée aux applications ARKit

Apple a publié une nouvelle page dédiée aux applications conçues avec ARKit, dans le but de promouvoir les meilleurs jeux en réalité augmentée.

ARKit est l’API publiée par Apple en 2017 et entièrement dédiée à la réalité augmentée. Les développeurs ont à leur disposition un certain nombre d’outils pour développer beaucoup plus facilement une application AR que par le passé. Malgré la disponibilité d’Arkit depuis l’année dernière, la diffusion de ce type d’application sur l’App Store n’est pas encore pertinente et les titres intéressants sont très rares.

Pour cette raison, Apple tient à mettre en évidence tout le potentiel d’ARKit, mais aussi les meilleures applications qui l’utilisent comme IKEA Place, GE, American Airlines, My Very Hungry Caterpillar, Monster Park Complete Anatomy.

Apple souhaite que de plus en plus de développeurs travaillent sur des apps AR en élevant le niveau, pour la réalité augmentée devienne une fonction incontournable dans l’avenir des smartphones.