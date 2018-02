Des ventes record sont attendues pour l’iPhone LCD de 6,1 pouces

L’analyste de KGI Ming-Chi Kuo estime que le futur iPhone doté d’un écran LCD de 6,1 pouces qu’Apple devrait lancer à l’automne sera un véritable succès commercial.

Dans les projections des ventes aujourd’hui partagées avec les investisseurs, l’analyste pense en effet que l’iPhone LCD de 6,1 pouces pourrait être le plus grand succès de 2018. L’appareil devrait avoir un design similaire à l’iPhone X et disposera de Face ID, malgré quelques compromis de conception qui permettront à Apple de garder un prix inférieur. Parmi ceux-ci, il y aura l’écran LCD au lieu d’un panneau OLED, un châssis en aluminium, une caméra arrière avec un seul objectif et pas de 3D Touch.

Son prix sera possiblement situé dans une fourchette de 700 et 800 dollars aux États-Unis, qui selon Kuo, permettra à Apple d’en vendre plus de 100 millions en fin d’année. De plus, il est probable que ce modèle sera présenté comme le successeur de l’iPhone 8 et 8 Plus, tandis que le géant californien lancera deux autres iPhone « X » à écran OLED de 5,8 et 6,5 pouces.

Au total, l’iPhone LCD de 6,1 pouces pourrait représenter à lui seul 50% des ventes de tous les nouveaux iPhone en 2018.