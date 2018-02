Apple Music : le forfait étudiant bientôt disponible dans 82 nouveaux pays

Apple a annoncé que l’offre Apple Music dédiées aux étudiants s’apprête à débarquer dans 82 nouveaux pays. Il s’agit d’un forfait à prix réduit, 4,99$ au lieu de 9,99$.

Ce forfait étudiant arrive aujourd’hui dans 79 nouveaux marchés, tandis que les trois autres pays sont prévus plus tard ce mois-ci le 26 février. Parmi ces nouveaux marchés, on retrouve l’Israël, la Malaisie, les Philippines, la Pologne, le Portugal et Taïwan.

Pour bénéficier de l’abonnement étudiant à Apple Music, il faut être admissible à UNiDAYS, une vérification est faite au moment de l’inscription. La réduction à 4,99$/mois est valable durant 48 mois, soit la durée d’un diplôme de quatre ans.

Pour l’heure, Apple n’a pas encore confirmé l’ensemble des 82 nouveaux pays qui soutiendront l’adhésion à Apple Music Student, mais la société estime que l’accord est maintenant disponible dans presque tous les pays où Apple Music est proposé. Apple mettra bientôt mettre à jour sa page Web où l’on trouvera la liste complète des pays où le forfait étudiant est disponible.