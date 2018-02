Apple brevète un système catadioptrique pour de futures lunettes AR et VR

Ce n’est pas un secret, Apple travaille sur des périphériques matériels pour la réalité augmentée, comme l’a fait remarquer à plusieurs reprises Tim Cook plus ou moins explicitement. Le dernier brevet découvert par Slasshgear nous donne quelques indices sur ce qu’Apple prépare pour le futur.

L’un des objectifs qui découle de ce brevet est de créer des lunettes beaucoup plus confortables et légères que celles actuellement sur le marché. Apple chercherait à concevoir un système moins lourd et moins fatiguant à porter lors d’une utilisation prolongée. C’est pourquoi, le géant californien propose d’utiliser ce qu’on appelle un système catadioptrique.

Ce système utilise des miroirs et des lentilles incurvées pour combiner la réfraction et la réflexion dans un système. C’est une solution déjà utilisée différemment sur les télescopes optiques, les microscopes et les téléobjectifs. En utilisant ce système, Apple peut être en mesure d’éliminer les loupes utilisées dans les casques VR standard, réduisant ainsi le poids et la taille de l’appareil.

Évidemment, ce brevet ne concerne que la base d’un visualiseur Apple futur. À l’heure actuelle, cependant, il n’y a aucune preuve de la libération imminente d’un tel matériel par l’entreprise.