Apple achète les droits de la série « Little America ​»

Apple vient d’acquérir les droits de « Little America ​», une série télévisée anthologique avec des épisodes de 30 minutes écrits par Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon.

Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon sont les deux acteurs populaires qui, entre autres, ont également joué ensemble dans le film « The Big Stick ». Le producteur et chef de la série sera Lee Eisenberg, ancien producteur de SMILF. Comme le rapporte Deadline, la série Little America ​​est basée sur des histoires vraies qui dépeignent le portrait des immigrants américains :

« Tout le monde ici vient d’ailleurs. Même les Amérindiens ont traversé le détroit de Béring à un moment donné. C’est l’idée américaine de base – une identité ouverte à tous – mais il peut être facile de l’oublier pour ceux qui vivent de l’intérieur. Et à ce moment la politique peut devenir laide, comme cela est arrivé récemment, avec notre récit qui devient une histoire de blâme et de peur. Little America vise à contrer le récit avec une image plus complète de nos derniers arrivants. »

Le spectacle racontera des histoires drôles, d’autres romantiques et excitantes, d’autres encore plus tristes, mais tous dédiés aux immigrés d’Amérique. Nanjiani et Gordon seront les producteurs exécutifs, avec Alan Yang, co-créateur de « Master of None », et Eisenberg.