L’ARKit sera à la Game Developers Conference

Apple participera pour la première fois à la Game Developers Conference avec une session entièrement dédiée à ARKit, la plate-forme de réalité augmentée utilisée par les développeurs.

La session « Introduction to Apple’s ARKit: Best practices and recent updates » sera présentée par Michael Kuhn, une figure importante d’Apple qui dirige toute l’équipe d’ingénierie ARKit. L’objectif est de permettre aux développeurs de jeux vidéo de tirer le meilleur parti d’ARKit et de leur présenter les meilleures méthodes dans le cadre de la réalité augmentée.

La session présentera les concepts clés d’ARKit, ses principes de base et les API associées. Il sera expliqué comment commencer à développer un jeu et comment l’intégrer dans les moteurs de rendu du jeu, avec la capacité différente de suivre et de comprendre les scènes. La session mettra également en évidence les meilleures méthodes sur la façon de créer une grande expérience de RA, de placer des objets dans le monde réel, d’interagir avec eux et d’éviter les erreurs les plus courantes.

Apple n’avait jamais participé au GDC, mais le lancement d’ARKit a convaincu l’entreprise de présenter une session entièrement dédiée aux jeux, dans le but d’apporter des contenus de plus en plus intéressants liés à la réalité augmentée sur l’App Store.

Lancé en 2017 pour les développeurs iOS, à ce jour, environ 2 000 applications ont été créées avec ce framework dans l’App Store. Parmi ceux-ci, beaucoup sont des jeux ou des démos simples avec quelques fonctionnalités intéressantes.

La conférence se tiendra au Moscone Center de San Francisco du 19 au 23 mars.