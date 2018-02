Barclays : « Le programme de remplacement de la batterie pourrait cannibaliser les ventes d’iPhone »

Selon les analystes de Barclays, la demande croissante de remplacement de batterie par les utilisateurs d’iPhone pourrait avoir un impact négatif pour Apple.

Une étude menée ces dernières semaines par Barclays montre que les temps d’attente pour le remplacement de batterie d’iPhone sont tombés à 2-4 semaines, par rapport aux 4-6 semaines requises dans le passé. Si c’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs, ce n’est pas la même histoire pour Apple.

Pour les analystes, augmenter la disponibilité des batteries pourrait avoir un impact direct sur les ventes d’iPhone. Et le prix de vente moyen de l’iPhone peut également diminuer. Le fait qu’il soit maintenant possible de remplacer la batterie pour 29 € et d’apporter une nouvelle vie à l’iPhone pourrait en effet convaincre de nombreux utilisateurs de ne pas vendre leur ancien iPhone et de le conserver pendant plusieurs mois. Cet aspect pourrait également contribuer à la contraction des ventes de l’iPhone dans les premiers mois de 2018, comme l’ont également confirmé d’autres études.

Pour les analystes de Barclays, le programme de remplacement de la batterie pourrait empêcher à Apple de vendre jusqu’à 16 millions d’iPhones en moins au cours de 2018.