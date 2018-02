Eddy Cue parle des futurs plans TV d’Apple et de l’égaliseur du HomePod

Dans son récent discours à la Conférence Pollstar 2018, Eddy Cue, le vice-président de la division « logiciels et services Internet » d’Apple a parlé de divers sujets, notamment des plans à venir de la société dédiés aux contenus orignaux et du HomePod.

Au sujet du HomePod, Cue a expliqué comment l’enceinte ajustera l’égalisation en fonction de la musique jouée et de la position de l’appareil dans une pièce. En pratique, le haut-parleur ajustera non seulement l’audio en fonction de la position dans une pièce, mais aussi en fonction du type de musique en cours de lecture.

Chaque morceau est réglé individuellement en fonction de l’analyse effectuée par Apple. Chaque pièce aura donc sa propre égalisation. Cue a ensuite confirmé que, précisément pour cette raison, les utilisateurs ne seront pas en mesure d’ajuster manuellement l’égalisation du HomePod.

Concernant les programmes TV originaux, Cue déclare qu’Apple a un groupe incroyablement talentueux qui travaille sur plusieurs projets et, surtout, la société fournira plus de détails « très bientôt » à ce sujet et beaucoup d’autres contenus originaux sont sur les rails. Il est très probable que Cue fournira plus de détails lors du prochain SXSW.

Sur Apple Music, Cue s’est contenté de dire que le service ne cesse de croître et qu’Apple est très satisfaite de son succès.