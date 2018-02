YouTube Studio revient avec de nouvelles fonctions et le support de l’iPhone X

L’application YouTube Studio a reçu une nouvelle mise à jour en version 18.03.103 qui prend désormais en charge l’écran de l’iPhone X, permettant à l’application de fonctionner en plein écran sans les barres noires horizontales en haut et en bas.

Cette nouvelle mouture est également l’occasion pour l’éditeur d’ajouter de nouvelles fonctionnalités. Au programme, il y a des améliorations apportées au système de commentaires avec les réponses intégrées, l’attribution de cœurs et la possibilité d’épingler les commentaires. AU passage, YouTube a corrigé plusieurs bugs logés dans le code.

Si vous créez et partagez des vidéos sur YouTube, cette application se veut pratique puisqu’elle vous permet de gérer vos chaînes, de consulter les dernières statistiques vidéo, de répondre aux commentaires, de créer et de mettre à jour les miniatures de vos vidéos et les images de profil.

› Télécharger YouTube Studio gratuitement sur l’App Store