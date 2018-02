Comment utiliser la fonction ”État de la batterie (bêta)” sur iPhone

Hier soir, Apple a sorti la seconde bêta d’iOS 11.3, l’occasion pour nous et les développeurs de découvrir pour la première fois la nouvelle fonction ”État de la batterie (bêta)” – celle qui se destine à ralentir les performances de l’iPhone ou de prévenir l’utilisateur dès lors que la batterie commence sérieusement à vieillir.

Grâce à cette nouvelle option, iOS va mesurer la capacité de la batterie et estimer ou non s’il est nécessaire d’activer le ralentissement des performances. Vous trouverez cette fonction dans l’application Réglages > Batterie > État de la batterie (bêta). Dès lors que la batterie est défectueuse, vous verrez l’option Désactiver, ce qui signifie que vous prenez le risque à ce que votre iPhone éteint de manière inopinée. En revanche, les performances resteront pleinement fonctionnelles. Il n’est pas possible pour le moment de réactiver ensuite manuellement le ralentissement des performances. Il faudra un redémarrage de l’appareil pour qu’elle se réactive automatiquement.

Dans sa note technique, Apple explique toutefois qu’une future option verra le jour de sorte à ce que l’utilisateur puisse activer et désactiver à souhait le bridage. Rappelons que la gestion des performances est proposée sur iPhone 6 (Plus), iPhone 6s (Plus), iPhone SE, et iPhone 7 (Plus).

Pour l’iPhone 8 (Plus) et l’iPhone X, Apple confirme qu’ils sont dotés « d’une conception matérielle et logicielle plus avancée qui fournit une estimation plus précise des besoins en énergie et de la capacité d’alimentation de la batterie, afin d’optimiser les performances globales du système. Cela permet d’obtenir un système de gestion des performances différent, qui augmente la précision avec laquelle iOS anticipe et évite les arrêts inattendus. En conséquence, il est possible que les impacts de la gestion des performances soient moins perceptibles sur les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X. Au fil du temps, la capacité et les performances maximales des batteries rechargeables de tous les modèles d’iPhone diminueront et ces dernières devront, à terme, être remplacées. »

Si votre batterie rencontre des soucis, sachez qu’Apple propose le remplacement pour 29€ au lieu de 89€ jusqu’à fin décembre 2018 – gratuit pour certains iPhone 6s fabriqués entre septembre et octobre 2016 – vérifiez à cette adresse si votre iPhone 6s est éligible.