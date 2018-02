Apple cherche à proposer un nouveau financement à ses clients avec l’aide de Goldman Sachs

Alors qu’Apple propose déjà un financement sur 24 mois à ses clients, elle souhaiterait désormais proposer de nouvelles options pour l’achat d’iPhone, iPad, Mac ou l’un de ses autres appareils.

En tant que banque d’investissement d’Apple, Goldman Sachs a levé des dizaines de milliards de dollars pour la société, et souhaite maintenant profiter du fichier clients d’Apple. L’idée serait de proposer aux consommateurs un paiement en plusieurs fois sans frais, de 6, 12 et 18 mois. Dans ce contexte, Apple et Goldman Sachs gagneraient chacun de nouveaux clients, le premier pourrait écouler plus de produits, le second pourrait proposer des crédits à tout autant de personnes.

Pour l’heure, les détails sont encore trop minces pour en dire plus, d’autant que cela concernerait d’abord les clients américains. Dans tous les cas, si ces financements voient le jour, possible qu’Apple les déploie à l’avenir dans d’autres pays comme en France.

Même s’il existe déjà des paiements en plusieurs fois chez nos revendeurs, bien souvent, ils s’accompagnent d’un taux de crédit élevé – c’est aussi le cas, si le client opte pour un financement en plus de 10 fois. Alors pourquoi pas une solution de paiement en plusieurs fois par Apple sans surcoût…