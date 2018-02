Apple et iCloud ont aidé à retrouver « roi du spam russe »

Apple a joué un rôle important en aidant à traquer l’un des pires spammeurs au monde, comme l’a confirmé The Verge. Selon les documents qui ont émergé ces derniers jours, le « roi du spam russe » Peter Levashov a été retrouvée grâce iCloud !

Levashov opérait sous le pseudonyme « Severa » et a offert l’accès aux spammeurs et aux cybercriminels à travers son botnet Kelihos. L’homme est considéré comme l’un des pires spammeurs du monde, car il a par le passé fait de faux programmes antivirus et d’autres techniques avancées pour gérer ses opérations de spam.

Apple a joué un rôle important dans le traçage de l’homme. Grâce aux enregistrements de serveurs, des messages Jabber, des paiements en ligne et, surtout, iCloud, les agents fédéraux ont réussi à mettre la main sur Levashov, en saisissant deux serveurs au Luxembourg. Les enquêteurs ont également traqué un compte iCloud enregistré au nom de Levashov. À partir de ce compte, Apple a fourni des informations sur les adresses IP d’accès après la demande des juges.

Au final, Levashov a été trouvé et arrêté à Barcelone, juste après avoir utilisé des adresses IP pour accéder à iCloud. Depuis, les États-Unis ont demandé son extradition.