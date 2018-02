Apple pourrait dévoiler de nouveaux MacBook, iPad, et même un iPhone SE 2 en mars

D’après Digitimes, la firme californienne pourrait donner un coup de frais à plusieurs gammes de produits en mars prochain. Apparemment, il serait question d’un nouveau MacBook, d’un iPad revisité, ainsi que du possible iPhone SE 2.

Le rapport est encore très flou, mais de manière générale, Digitimes est souvent bien informé sur les projets d’Apple. Il n’est donc pas exclu que ces derniers deviennent réalité dès le mois prochain, bien que nous ayons un léger doute quant au nouveau MacBook, mais pourquoi pas après tout..

Un nouvel iPad et l’iPhone SE 2 sont les deux appareils susceptibles de réellement arriver dans les semaines à venir. Depuis quelque temps, il se dit que le futur iPad pourrait adopter le design de l’iPhone X, à savoir un écran quasiment borderless (bords très fins). L’encoche pourrait également être de la partie, pour autant qu’Apple juge utile d’intégrer la caméra TrueDepth et les capteurs nécessaires à Face ID.

Quant à l’iPhone SE 2, les rumeurs mettent en évidence, là encore depuis un moment, qu’il serait dans les cartons. Possible que cet iPhone de 4 pouces adopte en partie le design de l’iPhone X et des composants plus récents (de l’iPhone 7 ou iPhone 8) pour offrir de meilleures performances. Nous verrons si tout cela se concrétise très prochainement…