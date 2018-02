États-Unis : Apple Music s’apprête à dépasser Spotify en nombre d’abonnés

Selon le Wall Street Journal, le nombre d’abonnés sur Apple Music dépassera pour la première fois celui de Spotify d’ici cet été.

Le nombre d’abonnés sur Apple Music croît en effet beaucoup plus vite que sur Spotify, du moins aux États-Unis. Plus précisément, Apple Music gagne 5% d’abonnés chaque mois, tandis que Spotify progresse à un rythme plus lent de 2%. Si ces taux de croissance restent inchangés dans les mois à venir, Apple Music dépassera Spotify en nombre d’abonnés.

À ce jour, Apple Music compte 36 millions d’abonnés payants, mais sans préciser le nombre pour chaque pays. Spotify a atteint le chiffre de 70 millions d’abonnés (gratuits et payants), et là encore nous n’avons pas de détails sur la répartition par pays. Cependant, le Wall Street Journal pense que ce dépassement se produira d’ici l’été au moins aux États-Unis.

En comptant les abonnés dans le monde entier, Spotify continue de croître à un rythme légèrement plus rapide qu’Apple Music.