Pegatron est confiant sur les ventes des futurs iPhone haut de gamme

Les dirigeants de Pegatron ont récemment fait connaître leur optimisme quant aux ventes des prochains iPhone haut de gamme.

Pegatron est actuellement impliqué dans l’assemblage d’un certain nombre d’iPhone 8, tandis que l’iPhone X est produit exclusivement par Foxconn. Dans une récente note, les dirigeants se sont montrés très optimistes quant aux ventes des futurs iPhone haut de gamme en 2018. Avec cette affirmation, Pegatron va probablement nier les rumeurs d’une baisse de la production iPhone au cours des premiers mois.

En outre, la société affirme que les iPhone de 2018 se concentreront de plus en plus sur l’intelligence artificielle et les capacités de la réalité augmentée. Pegatron pourrait même être la société chargée de l’assemblage de l’écran LCD de l’iPhone 6,1 pouces qui devrait sortir cet automne.