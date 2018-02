iPhone LCD 2018 : les ventes pourraient surclasser celles des futurs modèles OLED

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs évoquent l’arrivée de trois nouveaux modèles d’iPhone cet automne, l’un serait un LCD de 6,1 pouces, et les deux autres seraient dotés d’écran OLED de 5,8″ et 6,5″.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo de KGI, très bien informé sur les projets d’Apple, le modèle LCD de 6,1 pouces pourraient bien être le prochain succès de la firme californienne. Kuo estime que le prix attractif lui permettrait en effet d’attirer d’autant plus de consommateurs que les modèles OLED, dont le coût sera bien plus élevé. Nous voyons déjà aujourd’hui une nette différence tarifaire entre les iPhone 8/8 Plus (à partir de 809€) et l’iPhone X (à partir de 1 159€), soit 350€ de plus pour accéder à un modèle OLED. Et le prix pourrait bien être plus cher sur le futur iPhone OLED de 6,5 pouces.

De toute évidence, la fiche tarifaire aura un impact sur la décision finale des clients. C’est pourquoi Kuo croit que l’iPhone LCD de 6,1″ risque de mieux se vendre que les modèles OLED à l’automne prochain.

L’analyste explique ensuite dans son rapport que Catcher, qui devait initialement se concentrer sur la production de châssis en acier inoxydable, va finalement être chargé de fabriquer des châssis en aluminium pour répondre à la forte demande du prochain iPhone LCD. Il parle d’une part de 50% dans les prochaines ventes d’iPhone en 2018.

Quant aux écrans, Kuo croit savoir qu’Apple proposera des dalles recouvrant la quasi totalité de la face avant, avec une encoche, à la manière de l’actuel iPhone X. Rappelons que cette encoche permet de loger les différents capteurs nécessaires à la camera TrueDepth et à Face ID. Normalement, la production des écrans LCD devrait être confiée à Japan Display.

Enfin, Kuo prédit que tous les iPhones de 2018 seront dotés de cartes logiques construites sur des circuits imprimés PCB (SLP) semblables à ceux de l’iPhone X et iPhone 8. Les modèles OLED iPhone de 5,8 et 6,5 pouces arboreront des conceptions de cartes imprimées multi-couches comme sur l’iPhone X, tandis que le modèle LCD de 6,1 pouces aura droit à un circuit imprimé traditionnel monocouche.