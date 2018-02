iOS 11.3 : une solution de ”connexion unique” pour tous les sites Web

Une découverte a été faite dans le code de la première bêta d’iOS 11.3, laquelle prouve qu’Apple travaille sur une nouvelle solution d’accès aux sites Web connectés à iCloud.

Cette découverte est une solution de connexion unique qui permet aux utilisateurs d’accéder à des sites Web à l’aide de leur identifiant Apple. Les chaînes de code liées à cette fonction sont situées dans un composant appelé SecureChannel : les sites Web qui utilisent cette méthode d’authentification permettent aux utilisateurs d’accéder à leurs données personnelles iCloud en un clic.

Actuellement, nous ne savons pas quelles sont les données liées à cette fonction, mais cela devrait probablement se limiter au nom et à l’adresse e-mail dans la phase d’enregistrement, et au nom de l’utilisateur et mot de passe pour l’ouverture de session. En pratique, l’utilisateur n’a plus besoin d’entrer ces données sur les sites qui profitent de cette fonction. Pour ce faire, il suffit de scanner un code QR intégré au site, ce qui vous permettra d’accéder à vos données iCloud.

Possible que l’objectif de cette fonctionnalité soit de pouvoir accéder à des sites Web tiers sans avoir à créer un nouvel utilisateur et mot de passe. Nous verrons si Apple la concrétisera lors de la version finale d’iOS 11.3, dont le lancement aura lieu dans les prochaines semaines.