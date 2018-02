États-Unis : des iPhone et iPad contrefaits en provenance de Chine

Le ministère américain de la Justice a annoncé qu’un citoyen chinois vivant aux États-Unis a plaidé coupable pour la contrebande et la distribution d’iPhone et iPad contrefaits.

Il s’agit de Jianhua Jeff Li, un Chinois de 43 ans qui a vécu aux Etats-Unis avec un visa d’étudiant. Grâce à une société appelée Dream Digitals, Li a transporté plus de 40 000 appareils électroniques, y compris des iPhone et iPad, aux États-Unis sans autorisation. L’organisation a modifié les étiquettes et les emballages qui contenaient également des marques contrefaites liées à Apple.

Les appareils ont été envoyés sans étiquettes pour éviter la détection par les autorités douanières. Une fois dans le pays, des appareils contrefaits ont été distribués dans divers États américains. En échange de sa « contribution », Li recevrait des paiements de plus d’un million de dollars. Tout cela faisait partie d’un plan très élaboré impliquant plusieurs autres personnages qui seront entendus dans les prochains jours par les autorités.