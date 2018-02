Apple change les commissions d’Apple Music et iTunes Music

Dans un e-mail envoyé aux affiliés aux programmes Apple Music et iTunes Music, la société annonce que les taux de commission seront bientôt modifiés.

Plus précisément, Apple augmentera les commissions d’Apple Music de 100%, et dans le même temps, elle diminuera les taux d’affiliation pour iTunes Music : « À partir du 5 avril 2018, nous augmenterons les paiements aux affiliés sur Apple Music dans le monde entier, en payant deux fois plus qu’aujourd’hui. Vous recevrez une commission unique de 100% sur le premier mois d’abonnement d’un utilisateur Apple Music, par rapport à l’abonnement existant de 50%. »

Cela signifie que les affiliés gagneront un montant unique lorsque les utilisateurs passeront de la version d’essai de trois mois à l’abonnement complet, quel que soit le type d’abonnement (étudiant, personnel, famille).

Apple signale également que les frais iTunes Music passeront de 7% à 2,5% dans le monde, tandis que les commissions pour les films, les livres électroniques et la télévision resteront à 7%.

Rappelons que vous pouvez vous abonner à Apple Music et profiter d’un essai de trois mois gratuitement pendant 3 mois en cliquant ici.