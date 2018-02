Voici comment bien protéger votre iPhone X contre les rayures

Au prix auquel Apple vend l’iPhone X, il est bon mettre toutes les chances de son côté pour lui éviter le pire. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir deux accessoires spécialement conçus pour mettre votre nouvel iPhone à l’abri des rayures mais aussi pour le protéger d’une éventuelle casse d’écran, et ce, tout en conservant son magnifique design.

Nous commençons avec la double protection GlassTex avant et arrière d’Olixar. Il s’agit de deux verres trempés qui viennent se placer sur les deux faces de l’iPhone X. Précisons que cela ne gêne en rien la sensibilité du tactile, ni même la fonction 3D Touch. De plus, le verre avant offre une excellente clarté, donc aucun souci avec les couleurs de l’écran qui ne seront absolument pas altérées.

Pour l’avoir installé sur notre iPhone X, on vous confirme que les deux verres épousent parfaitement le design de l’appareil grâce à un pourtour arrondi. On peut même utiliser une coque en plus, si vous en ressentez le besoin. Notez que le verre arrière est de couleur grise opaque, mais on peut toujours voir le logo Apple grâce au cercle non teint (il n’y a pas de découpe, c’est juste transparent à cet endroit précis).

Nous vous invitons à visionner la vidéo ci-dessous afin de bien comprendre comment se passe l’installation des deux verres trempés. C’est très simple et rapide. Au cas où vous voyez des saletés s’infiltre, sachez que vous pouvez les laver et les réinstaller sans problème avec la même efficacité. C’est aussi une chose que nous avons testé avec du liquide vaisselle.

 

Avec ce pack GlassTex Olixar, vous garderez l’écran et le dos de votre iPhone X en parfait état bien plus longtemps que sans protection. En terme de prix, il est proposé à seulement 28,49€ sur la boutique de MobileFun. C’est bien moins cher que si vous deviez le faire réparer chez Apple (400€ minimum rien que pour la vitre arrière). Vous trouverez ce pack dans les Accessoires pour iPhone X.

Si vous voulez protéger le verre du double objectif de l’iPhone X, c’est également possible avec le petit verre trempé conçu par Olixar. Il est disponible au prix de 11,49€. Notez que ce pack de protection appareil photo pour iPhone X est composé de deux verres trempés. Ainsi, vous en aurez un de rechange au cas où vous cassiez le premier à la suite d’une mauvaise chute par exemple.

Concrètement, ces deux packs offrent une vraie sécurité à votre iPhone X, et pour moins de 40€. Nul doute que parmi vous, il y aura ceux qui préfèrent garder leur iPhone X en état neuf aussi longtemps que possible. Voilà deux solutions idéales pour éviter le pire, et d’avoir à passer par le SAV d’Apple…